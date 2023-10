’Intrigo a corte’. Domani a Villa Mensa

In occasione delle giornate ‘Oh … che bel castello’, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, Villa Mensa propone un’attività pensata per le famiglie, calata nella realtà del Rinascimento. Domani alle 15, infatti, è in programma ‘A cena con il cardinale Ippolito: intrigo a corte’. Dopo una breve visita esperienziale all’interno della villa, condotta da un personaggio della corte d’Este, che racconterà qualche aneddoto sulla sua storia, ogni famiglia costituirà una squadra e inizierà una caccia al tesoro animata tra le sale e il giardino del palazzo. I personaggi della corte estense e della nobiltà ferrarese rinascimentale forniranno indizi, enigmi e quiz, seguendo i quali le squadre arriveranno a svelare un mistero: dovranno scoprire chi ha cercato di sabotare la cena organizzata dal cardinale Ippolito I d’Este per inaugurare la nuova ala del palazzo da lui voluta. Al termine ci sarà un premio per tutti. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 335 303498 solo chiamate.