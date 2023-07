Invasione del granchio blu "Dateci altre concessioni"

COMACCHIO

Preoccupa la proliferazione di granchi blu in alcuni canali adduttori di Comacchio. Un tema che interessa anche la Sacca di Goro e che è stato affrontato nella recente riunione della Consulta ittica regionale che si è tenuta lo scorso 20 giugno. E proprio a seguito di questo incontro, Filippo Sambi della Soc. Coop. ‘La Valle’ ha deciso di inviare alcune richieste all’assessore regionale alla Pesca Alessio Mammi, illustrando al contempo la situazione. Nella seduta della Consulta ittica regionale, "è stato ampiamente discusso il tema di iper-proliferazione di granchio blu nelle concessioni demaniali marittime ed idriche adibite all’allevamento di vongole – riporta Sambi -. Il fenomeno ha assunto livelli di totale moria in diversi canali adduttori delle Valli, zone in assegnazione alla scrivente soc. coop.. Al momento il fenomeno sembra fuori controllo e, oltre al prelievo di tale specie infestante, non sembrerebbe possibile adottare alcuna strategia ostativa alla diffusione del granchio blu nelle concessioni". Il legale rappresentante de ‘La Valle’, dunque, ravvisa una situazione davvero preoccupante e rimarca come "la predazione progressiva delle vongole allevate porterebbe in poco tempo al tracollo di un intero comparto che ha rappresentato e rappresenta un’eccellenza in ambito di imprenditoria privata, arrivando ad occupare una percentuale importante della totale forza lavoro nell’area del Delta del Po". Come emerso nell’ambito della Consulta ittica regionale, il granchio blu, specie alloctona senza alcun antagonista naturale, è un predatore formidabile tanto da rappresentare una seria minaccia perché si nutre di qualunque preda che popoli l’Adriatico (dalle vongole al novellame agli altri pesci e crostacei). Una situazione sollevata proprio dagli acquacoltori del Delta, alle prese con questa problematica. Alla luce delle proprie considerazioni, Filippo Sambi avanza specifiche richieste all’Assessorato regionale alla Pesca.

Nello specifico, la possibilità di utilizzare le proprie imbarcazioni iscritte alle acque interne "per la pesca trasporto dei granchi predatori", e ancora, "delocalizzare temporaneamente le concessioni attualmente devastate dal fenomeno in altre aree afferenti il demanio pubblico meno interessate dal fenomeno stesso, al fine di permettere di continuare l’attività imprenditoriale". Oltre a ciò, Sambi richiede, di concerto con il Ministero, la sospensione del pagamento dei canoni demaniali, dei pagamenti di contributi previdenziali e ratei mutui "per quelle imprese che attesteranno la totale perdita del prodotto allevato". Data la delicatezza e l’urgenza della tematica, in conclusione, Sambi auspica un celere riscontro da parte dell’Assessorato regionale.

Valerio Franzoni