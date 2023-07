"Invasione di zanzare dopo l’alluvione, servono più trattamenti"

Le zanzare pungono anche in consiglio comunale. L’aumento esponenziale del fastidioso insetto è triplicato, complici le recenti alluvioni e l’eccessivo caldo post precipitazioni. Il problema è stato sollevato con una interpellanza di Elena Taroni dei "Cinque Stelle". Che ha posto l’accento su di una "situazione insostenibile, che richiede azioni decise ed urgenti". Nel mirino in particolare la zanzara "Tigre", una specie molto invasiva, aggressiva, vettore di virus e malattie, ma anche la più comune "Caspius" sia in larve che esemplari adulti. Nel mirino i metodi di contrasto, considerati sinora "nettamente insufficienti, inefficaci", richiamandosi invece a quelli applicati in Romagna a base di appositi prodotti di contrasto spuzzato la notte e gabbie a Co2. In tutta risposta il vice-sindaco Sauro Borea, ha spiegato che di 6 trattamenti larvicidi che Soelia deve applicare nei pozzetti stradali di tutto il territorio, 2 son già stati eseguiti, ma vanificati dalle piogge. Da giugno a settembre poi ne sono previsti altri 18 nei corsi d’acqua stagnanti. Mentre per gli interventi adulticidi serve una prescrizione dell’Ausl a seguito di campionature che ancora non han dato esiti positivi. Sconsigliato l’uso della chimica o della biologia. Distribuito infine ai privati, dove il fenomeno è al 50%, un liquido da versare in caditorie e contenitori d’acqua".

n. m.