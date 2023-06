Invasione di zanzare, il Comune usa i droni

Proseguono gli interventi sul territorio di Comacchio per il contenimento di zanzare e larve. Interventi che sono stati messi in campo dal Comune e che si sono intensificati, attraverso il ricorso al drone. Le abbondanti piogge verificatesi durante il mese di maggio, dopo molti mesi di scarse precipitazioni, infatti, hanno provocato un’imponente infestazione di zanzare che si sta combattendo sia di giorno che di notte con necessari trattamenti chimici. Come riportato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Comacchio, ‘una tale quantità di focolai larvali attivatisi contemporaneamente non la si vedeva dal giugno 2008, anche allora diretta conseguenza di una ‘bomba d’acqua’ che si abbatté sul nostro territorio". Importante, in questi casi, è intervenire tempestivamente, come spiega l’assessore all’Ambiente Antonio Cardi: "Il drone offre un duplice vantaggio. Innanzitutto, consente di arrivare rapidamente e con precisione con il biocida antilarvale laddove, a causa di abbondanti precipitazioni, si formino pozzanghere e ristagni d’acqua.

È proprio in questi depositi temporanei d’acqua che è più alta la probabilità che si sviluppino zanzare ed è necessario intervenire in un lasso di tempo di cinque o sei giorni con trattamenti anti-larvali per scongiurare che ciò accada. Negli specchi d’acqua, come ad esempio le vasche di laminazione realizzare sul territorio da Cadf, nel tempo si creano specie antagoniste che limitano la possibilità di sviluppo di larve. Altro vantaggio che viene garantito dall’impiego del drone è legato ai vincoli naturalistici presenti sul nostro territorio, che fa parte del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna e rientra nella Rete Natura 2000". Come spiegato dall’assessore, il ricorso al drone limita il disturbo alla fauna presente nelle aree vallive e pinete, che invece potrebbe essere maggiore con l’invio in loco di un operatore con il mezzo di servizio necessario. Contestualmente, e con la massima prudenza e oculatezza, si sta provvedendo anche ai trattamenti adulticidi contro le zanzare. A causa delle forti precipitazioni che si sono registrati a maggio si è registrata una vera e propria ‘invasione’ dell’insetto, in particolare in alcune aree del territorio: ad esempio, Lido di Spina, Lido di Volano e in parte a Lido degli Estensi dove, per la presenza di pinete e bacini d’acqua è più alta la proliferazione di zanzare rispetto ad altre zone del territorio. Ed è in questi contesti che si sta cercando di contenere il fenomeno. Grazie ai trattamenti sinora messi in campo, si stanno registrando già sensibili segnali di miglioramento.

Valerio Franzoni