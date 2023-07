Invecchiamento popolazione e cronicità, il Pd propone un lavoro multi professionale in team

"Solo il lavoro multi professionale in team e la presa in carico della complessità dei bisogni di salute permettono di affrontare l’invecchiamento delle popolazione e la cronicità. La polemica di questi giorni tra medici di medicina generale e Infermieri di comunità, quindi, stona". A sostenerlo è il gruppo Welfare del Pd, che interviene nel botta e risposta che da due giorni anima la sanità ferrarese. "I medici – si legge in una nota dei dem – attribuiscono abitualmente alla propria specialità l’essere portatori di sostanziosi benefici per i pazienti. La domanda di cura e di salute oggi è molto cambiata. L’aumento della vita media pone con forza il problema delle malattie croniche e dell’autosufficienza. Purtroppo nel nostro sistema si cura sempre più spesso la malattia, ma curare il malato è molto più complesso".

Secondo il Pd nasce quindi la necessità "di affrontare la complessità di cura attraverso la collaborazione e la integrazione tra i professionisti. Il medico di famiglia da solo non può dare risposte a 360 gradi. Gli infermieri, solo in sinergia con i medici di famiglia possono dare risposte articolate e appropriate ai complessi bisogni di salute delle persone. La medicina delle cure primarie non sarà uno strumento miracoloso, ma le azioni messe in campo possono aiutare grandemente a migliorare lo stato di salute delle persone e a ridurre le diseguaglianze". La strada è perciò tracciata "Va fatta comunque una riflessione sulle condizioni del nostro Sistema sanitario nazionale che è fortemente a rischio – conclude il gruppo Welfare del Pd –. Sempre più tagli mettono a rischio i servizi essenziali per le persone. Mancano i professionisti sanitari. Il Pd intende mobilitarsi in tutto il Paese per attuare la riforma della medicina di prossimità e dare risposte ai bisogni delle persone".