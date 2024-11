"Invece di attaccare la Ugolini, il sindaco pensi al nostro ospedale"

Dopo l’accusa del sindaco Accorsi alla candidata del centrodestra per la presidenza regionale Elena Ugolini, di aver detto (correggendosi subito) che il pronto soccorso a Cento non c’è, prendendo uno stralcio di un video, è immediata la reazione dei candidati consiglieri centesi. "È evidente si tratti di una strumentalizzazione politica, basata su un frammento isolato di un discorso che, ascoltato per intero da oltre 100 persone presenti lo scorso 2 novembre, non ha lasciato alcun dubbio sulle nostre intenzioni – tuona Valeria Balboni (nella foto con la Ugolini) – Nessuno ha inteso quello che fedeli funzionari di partito hanno immediatamente costruito. Nessuno ha dubitato che non sapesse che a Cento c’è (ancora) il Pronto Soccorso. Vedere il volto compunto del sindaco, in favore di telecamera, montare una baracconata su un episodio come questo genera diversi sentimenti: tenerezza e tristezza. A che livello scenda la politica non me lo sarei mai aspettata. Spero che le nuove generazioni abbiano migliori esempi da cui trarre spunto". "La realtà dei fatti è ben diversa. Si è immediatamente corretta chiarendo che non intendeva affatto deridere il nosocomio – aggiunge Angela Fava (Forza Italia) –. Accorsi si permette di dare lezioni, un sindaco che ha assistito alla continua riduzione dei servizi sanitari". Entrambe ricordano anche che "Accorsi è stato l’unico sindaco a votare a favore del bilancio della sanità regionale a settembre, che ha penalizzato i nostri ospedali e sistematicamente ignorato le necessità dei cittadini di Cento".