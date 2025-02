"Invece di polemizzare con Pd e Regione,. Fabbri solleciti il governo a fare ciò che deve"

In merito alle recenti dichiarazioni del sindaco Fabbri, presidente uscente della Conferenza territoriale socio-sanitaria, riguardo alla fusione delle due aziende sanitarie, Paolo Calvano, capogruppo regionale del Pd, sottolinea la necessità di abbandonare le polemiche e concentrarsi sui fatti. "Il percorso di fusione tra Ausl e Azienda ospedaliero-universitaria – spiega – non può più essere rinviato e richiede l’impegno di tutti, senza strumentalizzazioni politiche. Come Pd, a tutti i livelli, ci siamo sempre battuti, fin dall’inizio, per la buona riuscita di questo progetto, fondamentale per migliorare la qualità dei servizi sanitari nella nostra provincia. Oggi il progetto è in una fase avanzata, anche grazie all’impegno e alla proficua collaborazione di azienda sanitaria locale e Università, dove tutti si sono messi a disposizione di questo importante obiettivo". Calvano invita Fabbri "a sollecitare il Governo di centrodestra" su questo tema, visto che è indispensabile una norma nazionale per raggiungere il risultato: "Invece di alimentare inutili discussioni e chiamare in causa a caso il Pd e la Regione, Fabbri solleciti con maggiore vigore il Governo affinché proceda con i necessari adempimenti di sua competenza. La fusione delle aziende sanitarie è una nostra priorità".