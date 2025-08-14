Investe un anziano e scappa. Viene rintracciato e denunciato

Investe con l’auto un anziano e non gli presta soccorso. Grazie allo specchietto della macchina ritrovato sul luogo dell’incidente, i militari risalgono al responsabile, che finisce nei guai. Dopo le indagini iniziate martedì scorso, i carabinieri, ieri mattina, hanno denunciato un tentasettenne, residente a Codigoro, già noto alle forze dell’ordine. È accusato di lesioni personali stradali ed omissione di soccorso. Nella serata di martedì, l’uomo era alla guida di un furgone aziendale mentre stava percorrendo via Fronte. Qui ha urtato con lo specchietto laterale destro un pedone di 74 anni mentre stava camminando sul margine della carreggiata assieme al proprio cane, facendolo cadere rovinosamente a terra. Il trentasettenne, senza fermarsi a prestare aiuto, si è dato immediatamente alla fuga lasciando la vittima sul ciglio della strada. Il settantaquattrenne è stato soccorso da passanti e trasportata all’Arcispedale Sant’Anna di Cona, ha riportato gravi fratture con prognosi riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Grazie a rilievi tempestivi, al rinvenimento sul luogo dell’incidente dello specchietto perso sul posto a seguito del grave impatto e alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale, i carabinieri di Codigoro sono riusciti, in tempi rapidissimi, a risalire al veicolo e al suo conducente e denunciandolo, anche se in stato di libertà. Plauso per l’attività profusa e il risultato conseguito da parte del sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi.

cla.casta.