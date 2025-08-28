Investe un ciclista e si dà alla fuga. Scatta la denuncia per un anziano

Investe un ciclista e si dà alla fuga, ma i carabinieri iniziano immediatamente le indagini e riescono a risalire al responsabile: un 70enne, che viene denunciato. Le indagini sono iniziate dopo la sera di ferragosto e ieri gli uomini dell’Arma hanno identificato il pirata della strada. I carabinieri della stazione di Portomaggiore hanno infatti denunciato un 70enne ritenuto il presunto responsabile dei reati di lesioni colpose e fuga a seguito di sinistro stradale.

Era la sera dello scorso ferragosto quando un uomo, mentre stava percorrendo il centro abitato portuense alla guida della propria autovettura, investe accidentalmente un ciclista 27enne, al quale non presta alcun tipo di soccorso, allontanandosi come se nulla fosse dal luogo dell’incidente. L’episodio finito sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri della Stazione di Portomaggiore, ha portato, dopo attente e minuziose indagini, coadiuvate dall’occhio elettronico delle telecamere presenti sul posto, ad individuare l’autovettura e risalire al conducente.

Ulteriormente, a rendere più stringente il quadro accusatorio, sono stati i danni alla carrozzeria dell’autovettura dell’indagato, verosimilmente compatibili con la dinamica del sinistro stradale. Per l’anziano è quindi scattata una denuncia alla Procura estense per le ipotesi di reato di lesioni colpose e fuga a seguito di sinistro stradale con lesioni.