"Investimenti e riduzione dei debiti. E’ un bilancio di prudenza e serietà"

Serietà e attenzione nelle previsioni, continua il percorso di riduzione ed estinzione del disavanzo, diversi milioni per gli investimenti arrivano da finanziamenti esterni. Presenta le linee essenziali del bilancio di previsione, già approvato in giunta e che approderà in consiglio comunale a fine mese, il sindaco Dario Bernardi. "L’impianto del bilancio di previsione 2025 è quello che ci caratterizza da quando ci siamo insediati: accortezza nelle previsioni di spesa e nella gestione, prudenza e serietà, con una tenuta dei servizi erogati a fronte di nuove necessità, aumento di prezzi e contratti. Tutto questo va associato all’obiettivo primario di proseguire la riduzione del disavanzo in maniera consistente, come abbiamo fatto finora con i 2milioni 900mila euro già recuperati dalla nostra amministrazione oltre a quelli già recuperati precedentemente. Entriamo nel 2025 con la certezza di avere anche quest’anno recuperato una quota maggiore rispetto alle rate previste: almeno 45 mila euro in più, ma è un dato destinato certamente a salire, come è sempre accaduto in fase di rendiconto".

In sensibile diminuzione sono le previsioni di entrata sulle sanzioni da codice della strada, di circa 100mila euro rispetto all’anno scorso. Dopo oltre 10 anni invece siamo purtroppo costretti a ritoccare al rialzo il costo del pasto mensa scolastica: per tutti gli aumenti di cui parlavo sopra, il costo per pasto è sensibilmente aumentato nel tempo e dunque adeguiamo passando da 4,98 a 5,23 euro per pasto. Si avvierà a gennaio anche la ristrutturazione delle ex scuole di via Roma per alloggi di edilizia pubblica; non dimentico i finanziamenti già ottenuti grazie ai fondi regionali destinati all’Unione dei Comuni, per noi circa 200mila euro da investire sulla riqualificazione della sede di associazioni e polizia locale di via Fiume".

Franco Vanini