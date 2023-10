"Investimenti sulla sicurezza con nuovi mezzi"

In merito al presidio del sindacato Fials dei giorni scorsi, che lamentava carenze di sicurezza sul lavoro e tempi di attesa, la Direzione Aziendale Ausl è intevenuta per ribadisce la sua posizione. "Le percentuali di personale con limitazioni, relative alle due Aziende sanitarie ferraresi, e di malattie professionali, sono assolutamente in linea con le analoghe percentuali delle altre Aziende sanitarie della regione Emilia Romagna – spiega una nota –. Questa direzione è stata la prima ad attivarsi sul tema della sicurezza dei lavoratori. Sono state mappate le situazioni a maggior rischio, soprattutto per quanto riguarda la mobilizzazione dei carichi, e si è iniziato ad intervenire secondo tali priorità sia con l’acquisizione dei letti elettrici e di sollevapazienti, sia con la formazione specifica per gli operatori. Più nel dettaglio, è stata prevista l’acquisizione di 265 letti elettrici in sostituzione di altrettanti a movimentazione meccanica ormai obsoleti. Di questi 199 per Aou Fe e 66 per Ausl Fe. Inoltre è stata prevista la dotazione di circa 52 sollevamalati a soffitto per vari presidi Ausl Fe, in via prioritaria nei reparti più a rischio. E’ stato inoltre implementato il Gruppo benessere aziendale.

Infine, sul tema dei tempi d’attesa, l’indice di performance dell’Azienda Usl di Ferrara è del 98,4 per cento di prestazioni erogate nei tempi previsti dalle linee guida regionali, a fronte di una media regionale del 94,7 per cento. Questa la reale situazione, fermo restando che l’impegno dell’Azienda su questi fronti sarà sempre massimo".