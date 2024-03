Investimento sul futuro. Impianti sportivi, assist da tre milioni: "Tempi rispettati"

La variazione di bilancio, che ha ricevuto l’approvazione nei giorni scorsi in giunta, con modifica del piano triennale dei lavori pubblici, prevede per il 2024 un investimento per il piano straordinario di manutenzione degli impianti sportivi del territorio, per un valore complessivo di 3.305.000 euro.

Nello specifico 1 milione e 850 mila euro sono destinati al maxi progetto del nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario, 820mila euro complessivi saranno impiegati nel programma di manutenzione degli impianti sportivi con interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative, 250mila saranno destinati alla Cittadella dello sport, 385mila per la manutenzione straordinaria riguardano la palestra 4 Torri di Barco. "A fronte di importanti lavori, in particolar modo riguardanti gli impianti sportivi e le strutture scolastiche, si è reso necessario aggiornare il piano triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e procedere a una variazione di bilancio, con la volontà di rendere utilizzabili quanto prima questi spazi, assicurando di dar corso alle molte procedure di affidamento, nel rispetto delle stringenti tempistiche previste per la realizzazione degli investimenti in campo, anche finanziati dal Pnrr", specifica il sindaco Alan Fabbri. L’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici è principalmente riferito al programma di manutenzione degli impianti sportivi, alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento alle normative di queste strutture, all’integrazione del progetto del nuovo impianto sportivo polifunzionale di via Foro Boario (per 1 milione e 850mila euro di spesa nel 2024) per adeguamenti impiantistici all’allacciamento di media tensione, per specifiche antincendio, per la prestazione acustica e altre richieste da Coni e Asl, e per predisposizioni collegate all’utilizzo da parte delle associazioni agonistiche e per recepimento della norma sull’equo compenso. L’opera palazzetto dello sport Nisp di via Foro Boario comporta un investimento complessivo di 9 milioni di euro, di cui 5,5 milioni comunali e 3,5 Pnrr. Altri interventi, per un valore complessivo di 820mila euro, riguardano la realizzazione di impianti di illuminazione con tecnologia a led, per un maggiore risparmio energetico, e/o recinzioni nei campi sportivi di Quartesana (175mila euro), di Cona (100 mila euro), per Ippolito Nievo (50mila euro), di Ravalle (100mila), di Pontegradella (100 mila euro), del Campo di football americano di via Veneziani (150 mila euro) e del campetto da calcio di San Martino, dove verranno ristrutturati anche gli spogliatoi (totale complessivo 145mila euro). Altri lavori di manutenzione straordinaria riguardano la palestra 4 Torri di Barco (385mila euro), mentre 250mila euro saranno destinati per il progetto di riqualificazione e miglioramento funzionale della Cittadella dello sport. L’aggiornamento del piano intende assicurare la copertura per le opere aggiuntive non comprese nel bilancio approvato a fine 2023, principalmente riferite a lavori eseguiti da parte dei concessionari e più precisamente la sistemazione della copertura e realizzazione dell’impianto fotovoltaico al Centro di Promozione Sociale Rivana Garden di via Pesci, la sistemazione delle aree esterne al centro sociale il Parco di via Canapa e la sistemazione della pavimentazione in corrispondenza del porticato privato a uso pubblico del piazzale Castellina.