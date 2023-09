Investita da un’auto pirata Anziana cade e si ferisce

FERRARA

Stava tranquillamente pedalando in corso Porta Mare quando è stata urtata da un’auto che l’ha sorpassata e l’ha gettata a terra. Sfrecciando poi via come se niente fosse. Lei, una ferrarese di 82 anni, nel rovinare a terra con la sua bici si è fratturata l’omero. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, quando l’anziana stava rientrando a casa. Alcuni passanti si sono, fortunatamente, preoccupati di soccorrerla e di allertare il 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza, che è servita poi per trasportare l’anziana al pronto soccorso di Cona, dove appunto le è stata diagnosticata la frattura. Nel frattempo gli agenti della polizia locale, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente, si sono trovati con le persone presenti che hanno dichiarato di non aver visto il momento dell’impatto, eccetto una, la quale però non ha fatto in tempo a notare il tipo di auto e il colore, considerando che le prime attenzioni sono state riservate all’anziana caduta a terra. Per questo la figlia, ieri, ha deciso di lanciare un appello, anche tramite social. "Spero proprio che qualcuno possa aver notato alcuni particolari dell’incidente – racconta – magari anche solo il colore della vettura che non avrebbe neanche accennato a fermarsi per prestare soccorso. So che ci sono telecamere di videosorveglianza nella zona – prosegue – ma non proprio nel punto dell’impatto. Se però riusciamo a individuare qualche dettaglio della vettura, anche solo il colore, o una parte della targa, avremo un punto di partenza su cui poter lavorare". E dare così una mano a chi deve ricostruire l’incidente.

"Mia mamma stava procedendo in direzione della farmacia – racconta – quando è stata colpita molto forte dall’auto che la stava sorpassando, più o meno all’altezza del pub Wilson". Gli agenti della polizia locale visioneranno i filmati delle videocamere presenti in zona. Ma non è sicuro che possano avere inquadrato il momento esatto dell’impatto, per questo la figlia chiede se qualcuno, anche in auto, si trovasse in quel punto al momento dell’incidente e possa avere notato qualcosa. Nel caso è possibile rivolgersi anche alla nostra redazione con una mail ([email protected]), per eventuali segnalazioni.

cri.ru.