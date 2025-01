Investita in monopattino da un’auto. Ragazza finisce all’ospedale

Attraversa con il monopattino e viene investita. Una ragazza adolescente è finita all’ospedale ieri sera, a causa di un incidente accaduto intorno alle 18.30 all’incrocio tra via Fossato di Mortara e Rampari San Rocco. La giovane, che indossava il casco, stava attraversando in monopattino il passaggio pedonale quanto un’utilitaria Citroen C3 proveniente da via Fossato di Mortara e diretta verso via Rampari di San Rocco l’ha investita. Nell’impatto la ragazza ha riportato diversi traumi e la frattura di una gamba, ed è stata portata in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di Cona con un codice 2. Sul posto, oltre al 118 accorso con ambulanza e automedica, anche una pattuglia della Polizia locale Terre Estensi per i rilievi. Le condizioni delle giovane non destano preoccupazioni, ma l’incidente accede di nuovi i riflettori sulla pericolosità di questi mezzi.