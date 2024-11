Investita in via Padova. Ferita venticinquenne

È rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave, dopo essere stata investita da un’auto in via Padova. L’incidente è accaduto una manciata di minuti dopo le 12 di ieri. Ad avere la peggio, una venticinquenne di nazionalità brasiliana, che in quel momento stava attraversando la strada. Nell’incidente, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, sarebbero coinvolto due auto, ma la dinamica è ancora all’esame degli agenti intervenuti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del servizio 118, che poi hanno trasferito la ferita al pronto soccorso di Cona per accertamenti, ma le sue condizioni non sono apparse serie.