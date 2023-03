Investita, muore cinque mesi dopo Indagato il conducente dell’auto

di Cristina Rufini

Ha lottato cinque mesi, nonostante gli 84 anni e alcune patologie che l’affliggevano da tempo, ma nei giorni scorsi si è dovuta arrendere. Anna Maria Viganelli, ferrarese, è morta sabato scorso all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era ricoverata dal 16 ottobre dello scorso anno, a seguito di un brutto incidente stradale. In conseguenza al suo decesso, il conducente dell’auto che l’ha investita in corso Giovecca, un ferrarese di 88 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. C’era lui alla guida della vettura che quella domenica di ottobre ha investito l’anziana in corso Giovecca, all’altezza dell’incrocio con via Coramari. E sembra che l’ottantaquattrenne stesse attraversando sulle strisce pedonali, almeno stando a quanto ricostruito dalla polizia locale che era intervenuta sul luogo dell’incidente.

In conseguenza della morte, la sorella e la nipote della vittima, assistite dall’avvocato Denis Lovison hanno chiesto che vengano accertate le cause della morte e l’eventuale correlazione con l’incidente di cinque mesi prima. Così il pubblico ministero Lisa Busato ha incaricato la dottoressa Alessandra Bergonzini, dell’istituto di Medicina legale di Ferrara, di eseguire l’autopsia sul corpo dell’anziana. Chiedendo di fare luce sulle cause della morte. Il consulente tecnico dovrà accertare appunto quale sia stata la causa della morte dell’anziana e se il decesso possa essere messo in relazione all’incidente stradale che l’aveva coinvolta a ottobre dello scorso anno. Non solo.

Il pm Busato ha anche chiesto che nelle consulenza medico-legale venga chiarito se in questi mesi di cure ci possano essere state eventuali violazioni dei protocolli sanitari, o sulle prescrizioni delle linee guida. E, nel caso ci siano state, quale incidenza possano avere avuto nella morte della donna. Per fare questo, il magistrato ha autorizzato il suo consulente ad eseguire l’autopsia, che è già stata eseguita, e i conseguenti esami di laboratorio.

L’incarico dell’accertamento irripetibile è stato assegnato ieri mattina e le operazioni per l’autopsia sono iniziate subito dopo. Infine, il consulente tecnico è autorizzato ad acquisire, qualora lo ritenesse necessario, ulteriore documentazione medica che venga ritenuta necessaria. Il conducente che era alla guida dell’auto è assistito dall’avvocato Piero Giubelli.