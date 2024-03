Investiti mentre attraversano. Due bambini all’ospedale

Due bambini sono stati investiti in via Nazionale mentre attraversavano la strada. Il dramma si è verificato nella prima serata di ieri a Gallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 con elisoccorso e ambulanza. I due bimbi – di origine pachistana, uno di 10 e l’altro di 6 anni – sono stati trasportati in ospedale dove si trovano tuttora ricoverati in gravi condizioni. Ancora al vaglio le cause dell’incidente. I carabinieri hanno lavorato fino a tarda serata per ricostruire i contorni dell’accaduto.

Un passo indietro. L’allarme è scattato poco dopo le 19. Due bambini, forse mentre giocavano, hanno attraversato all’improvviso la strada vicino al negozio di kebab sulla Statale. Negli stessi istanti arrivava una macchina condotta da una donna. Per cause ancora da chiarire, l’automobilista non è riuscita a fermarsi o a evitare i bambini. L’impatto è stato violentissimo e la macchina ha sbalzato entrambi i piccoli sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Dopo le prime cure, i due bambini sono stati trasportati in ospedale, uno in elicottero al Maggiore di Bologna e l’altro in ambulanza a Cona. Nello scontro hanno riportato gravi ferite e sono entrambi ricoverati in Rianimazione. Ai militari ora il compito di ricostruire i contorni di quanto accaduto. Il tratto di strada nel quale si è verificato l’incidente è molto frequentato e i residenti ne conoscono piuttosto bene i rischi, soprattutto legati alla velocità con la quale passano le auto. Si tratta inoltre di un rettilineo riguardo al quale i residenti lamentano da tempo la scarsa illuminazione.

Laura Guerra