Investiti quasi due milioni per i nuovi lampioni

Una illuminazione pubblica rinnovata e più efficiente sul territorio. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Riva del Po che, nell’ambito del Consiglio comunale di lunedì sera, ha illustrato la proposta di una società per interventi e gestione del servizio attraverso lo strumento del project financing (finanza di progetto) che prevede un partenariato pubblico-privato. Ammonta a poco più di 1.430.000 euro l’importo previsto dell’operazione che consentirà di ammodernare l’illuminazione pubblica sul territorio che, attualmente, conta 2.318 apparecchi illuminanti, "solo venticinque dei quali – ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pozzati – dispone di tecnologia Led".

Il progetto, dunque, prevede la riqualificazione di 2.293 punti luce cui, in fase di concertazione, la società privata ne aggiungerebbe trenta nuovi, senza alcuna variazione di spesa, da collocare in aree attualmente sguarnite. A ciò si aggiungono 7.738 metri di linee di alimentazione da sostituire con altre nuove, il rifacimento completo dei quadri e la predisposizione del telecontrollo e telegestione per consentire all’aggiudicatario che gestirà il servizio di intervenire in tempi precisi in casi di guasto. Tra i vantaggi elencati da Pozzati, il risparmio stimato sulla spesa corrente a carico dell’ente: il canone di concessione previsto è di 230mila euro annui per vent’anni (eccetto che per la prima annualità già in corso, in cui la spesa stimata è di 115mila euro) per complessivi 4,6 milioni di euro; come riferito dall’assessore, è previsto un risparmio di 70 80mila euro annui per l’illuminazione pubblica, considerando che attualmente la spesa si attesta attorno ai 310mila euro. "Gli incrementi dei costi dell’energia – ha commentato Pozzati – ha avuto un impatto notevolissimo, in senso negativo, sulla spesa corrente di questo Comune. Quindi, occorreva fare qualcosa bene e in fretta".

Da qui, la scelta di affidarsi allo strumento del project financing e all’esternalizzazione del servizio, con l’efficientamento, l’ottimizzazione di tutta la rete dell’illuminazione pubblica, la manutenzione ordinaria e straordinaria affidata ad un soggetto esterno, anche nella logica di abbattere l’inquinamento energetico secondo quanto previsto dalle linee europee. Il punto all’ordine del giorno è passato a maggioranza, con le sole astensioni dei consiglieri di minoranza Alberto Benini e Fabiana Bellettato (Centrodestra unito per Riva del Po), con quest’ultima che ha legato la propria scelta di voto alla necessità di approfondire.

Valerio Franzoni