Investito dall’auto, 14enne ancora grave: "Vicini alla famiglia"

Lotta tra la vita e la morte il 14enne di Pieve di Cento che attorno alle 15.30 di martedì è stato investito nel parcheggio del supermercato di Sant’Agostino, rimanendo completamente sotto la vettura e incastrato. Elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna, è arrivato con un codice di massima gravità e al momento in cui si scrive, il minore è ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Non è ancora chiaro come tutto sia potuto accadere. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Locale, che sta conducendo le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto. Quel che è certo è che si è trattato di un momento di assoluto terrore, culminato con il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Cento che, grazie al loro intervento rapido e coordinato, hanno estratto il ragazzo sotto il veicolo in condizioni critiche, consegnandolo alle cure dei sanitari di Sant’Agostino Soccorso e 118.

"Appena saputo sono andato sul posto – ha detto il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi –, voglio elogiare la grande professionalità e maestria dei vigili del fuoco di Cento, che davanti a una situazione che prendeva così il cuore, hanno lavorato con tanta competenza e sangue freddo riuscendo a consegnare poi il ragazzo all’altrettanto prezioso lavoro dei sanitari. Il bimbo è stato ulteriormente fortunato nella tempestività di azione, perchè i Vigili del Fuoco si trovavano nei paraggi di rientro da un altro intervento. Siamo tutti speranzosi e vicini al ragazzo, alla sua mamma che era sotto shock e alla sua famiglia. Mi sono sentito anche in dovere di avvertire il sindaco di Pieve di Cento". Poche parole ma molto sentite e di dolore. "Sono preoccupatissimo per lui – sono le parole di Luca Borsari, primo cittadino di Pieve – e siamo tutti vicini alla famiglia. Lo aspettiamo a braccia aperte a Pieve, sono in contatto con i genitori ai quali ho espresso vicinanza. Mi hanno detto essere stabile. Sia io che tutta la comunità di Pieve lo conosciamo molto bene e lo aspettiamo davvero tutti".

Laura Guerra