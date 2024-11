Investito in bici in via Bologna. Anziano ancora in gravi condizioni

CENTO

E’ molto grave, in prognosi riservata e in pericolo di vita l’uomo che a metà pomeriggio di mercoledì è rimasto coinvolto in incidente a Cento, poco dopo l’incrocio tra via Bologna e via Rigone, scontrandosi con un motociclista. Elitrasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, l’86enne centese versa ancora in condizioni critiche, in Rianimazione e prognosi riservata. Parrebbe infatti, che nello scontro, l’uomo cadendo abbia sbattuto violentemente la testa, rimanendo ferito gravemente e che, i sanitari arrivati immediatamente sul posto, abbiano fatto lunghe manovre di rianimazione che avrebbero portato l’uomo a riprendere conoscenza. Incidente che ha visto arrivare anche l’elisoccorso, far scendere il medico con il verricello direttamente in strada e atterrare al Percorso Vita in attesa di imbarcare il ferito più grave. Ora però si può solo sperare viste che le condizioni dell’anziano rimangono molto critiche. Al vaglio la dinamica dell’incidente che ha visto dunque L.T, 86enne centese, residente poco distante dal luogo del sinistro e conosciuto per la sua lunga attività di gelataio, scontrarsi con una moto che dal grattacielo andava in direzione Pieve il cui centauro a usa volta è stato trasportato all’ospedale di Cona. Nel frattempo in procura, come ovvio in questi casi, è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per lesioni stradali gravissime. Seguiranno approfondimenti sulla dinamica che ha portato al violentissimo incidente di mercoledì pomeriggio in via Bologna.

l.g.