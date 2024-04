"Io, 87 anni, pioniere dell’agricoltura blu"

Alberto Cavallini ha 87 anni ed è il pioniere di quella che viene definita agricoltura conservativa o agricoltura blu. Guida un’azienda agricola che produce grano, mais, colza a Consandolo, frazione di Argenta. Si chiama Albalu, acronimo che nasce dalla fusione del suo nome con quello della figlia, Luisella. Ed è lui il fondatore e presidente dell’associazione Italiana Produttori Agricoltura Conservativa (Aipac). Idea green che ha deciso di coltivare lui, che nella sua vita ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali nel mondo dell’agricoltura.

"E’ l’agricoltura del futuro – racconta, associato a Confagricoltura –, in pratica un salto al passato, a cento anni fa. Quando i terreni erano ancora ricchi di elementi naturali, di sostanze organiche e non quel deserto che abbiamo interno, zolle che si sbriciolano come polvere perché ormai impoverite da continue lavorazioni intensive". Per dire no al declino delle campagne Cavallini ha fatto, quasi, il giro del mondo. E’ andato negli Stati Uniti, in Canada, in Nuova Zelanda. "In quei Paesi l’ agricoltura conservativa è una realtà, e noi siamo andati a studiare come fanno, come lavorano’. E’ una rivoluzione che coinvolge anche le tecniche usate nella coltivazione, gli stessi macchinari che vengono usati. Numerosi gli effetti di questa svolta nel segno dell’ambiente. "Questa tecnica – li enumera, al suo fianco la figlia Luisella – permette di ridurre i costi di lavorazione del terreno, aumenta il contenuto di sostanza organica e mantiene intrappolata nello spazio poroso del suolo la Co2, contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. La Co2 è infatti una delle cause prime dei gas serra. Dobbiamo capire che come ci sono fattori di inquinamento nelle città, dal traffico al riscaldamento, alle fabbriche che dono rientrare entro sogli stabilite a livello europeo e mondiale. Così anche la campagna concorre a determinare il clima, l’inquinamento, per una certa percentuale. Il nostro obiettivo è ridurre, azzerare questa percentuale. E seguendo questa strada si tagliano anche i costi di produzione". Il progetto coinvolgerà anche l’università di Milano, uno degli obiettivi far finire la campagna in Borsa. Non proprio la campagna, ma il carbonio che può generare veri e propri crediti, titoli di Borsa appunto. "Chi applica queste tecniche – riprende – nel giro di alcuni anni rende il terreno più produttivo, più ricco di sostanze nutritive, trattiene il carbonio. Gli esperti dell’università attestato il risultato ottenuto, quanto carbonio viene stoccato con questo processo produttivo, carbonio che verrà quotato in borsa". I crediti di carbonio, o carbon credits, rappresentano un strategia sostenibile orientata alla promozione di progetti nazionali e internazionali di tutela ambientale e climatica, con l’obiettivo di riduzione o assorbimento dei gas ad effetto serra, i gas responsabili del riscaldamento climatico globale.

Cavallini ha deciso di seguire questa strada ormai tanti anni fa, partecipa a convegni, spiega il senso di una filosofia, di una concezione della vita. "Dovevo fare qualcosa quando ho capito che le nostre campagne stavano andando verso il baratro, allora sono andato in giro per il mondo per capire come fare. Se i terreni vengono coltivati con queste tecniche, con l’agricoltura blu una provincia, come quella di Ferrara, potrebbe anche ricevere un certificato, un attestato green che ne certifica la salubrità, la capacità produttiva, di realizzare risparmio, di salvaguardare l’ambiente. Le aziende interessate potranno fare rete per poter diventare parte attiva dell’agricoltura del futuro".

Mario Bovenzi