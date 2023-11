‘Io amo la vita’ con Ail. Al Palapalestre insieme per aiutare i malati

L’evento "AILoveLife 8 - Io amo la vita - sostengo la ricerca e gli ammalati praticando sport" festeggia la sua ottava edizione. L’iniziativa solidale e di promozione dello sport, che si terrà al ‘Palapalestre’ in via Tumiati domenica 12 dalle 9.30 alle 19.30, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Associazione italiana contro le leucemie, sezione di Ferrara, al fine di sostenere la ricerca e dare nuove speranze agli ammalati del centro di ematologia ed oncoematologia pediatrica del Sant’Anna. All’avvio dell’iniziativa è previsto l’intervento del Primario di ematologia Antonio Cuneo, per illustrare l’importanza della ricerca e delle cure. L’appuntamento è stato presentato ieri in municipio dall’assessore Cristina Coletti, dal presidente Ail Ferrara Gian Marco Duo e dall’organizzatrice Patrizia Vincenzi, top trainer nazionale di fitness, ideatrice dell’iniziativa dedicata al padre deceduto a causa di un linfoma cerebrale. "Una manifestazione – spiega Coletti – che unisce sport e solidarietà, nata per sostenere Ail. Ail è una realtà molto importante, che agisce attraverso iniziative volte a stimolare la generosità di una città che è sempre pronta a stringersi intorno a chi ha bisogno. La dimostrazione arriva anche dagli oltre 40 insegnanti di varie discipline, che aderendo all’evento hanno dimostrato che sport e solidarietà sono una combinazione vincente per creare benessere".

Lauro Casoni