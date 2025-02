"Io, assunta a scuola dopo dieci anni. Continuerò a lottare per i colleghi"

Quasi dieci anni da precaria, anni di lotte per rivendicare il diritto a lavorare a scuola. Ha toccato il cielo con un dito Claudia Calderoni, 49 anni, mamma, in attesa di una cattedra dal 2016. "Sono entrata di ruolo il 25 ottobre del 2024, un giorno che non dimenticherò mai. Per il momento continuerò ad insegnare a San Giuseppe di Comacchio e Lagosanto. Poi ho chiesto di restare nella provincia di Ferrara, qui è la mia vita. Magari resterò proprio nei due plessi dove già lavoro, qui mi trovo benissimo".

E’ stata assunta insieme ad un contigente di oltre 400 precari in Emilia Romagna. Erano andati a protestare a Bologna, cartelli e striscioni in auto, un gruppo di colleghe partite proprio dalla scuola elementare di San Giuseppe. Erano in cinque, grinta al volante. ‘2020, i docenti offesi, nauseati, estromessi, ibernati’, avevano scritto con un pennarello colorato. ‘Idonei 2020 per il ruolo, gli invisibili’, il cordinamento fondato da un folto gruppo di colleghi, tra questi Claudia Calderoni che dopo aver vinto due concorsi, era ancora in attesa di avere una sua cattedra. "Ce l’abbiamo fatta in quattrocento – racconta –, e devo essere sincera, dobbiamo ringraziare Bruno di Palma, al vertice dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna. Quando siamo andate a protestare in via de’ Castagnoli aveva promesso che sarebbe riuscito a procedere con le assunzioni. Così è stato. Non tutte le regioni, a Cesare quello che è di Cesare, hanno mantenuto la promessa. E i nostri colleghi sono ancora lì che attendono, che aspettano il posto fisso". Il suo accento un po’ la tradisce. Claudia è nata in Romagna, a Lugo, ma ormai da anni abita nella provincia di Ferrara. "Vivo qui – spiega – con la mia famiglia e miei due figli di 11 e 13 anni". Dopo aver superato due concorsi rischiava di restare fuori, di essere superata in graduatoria. Aveva vinto il concorso del 2020, pieno Covid. "Non si poteva nemmeno uscire di casa e noi ci siamo dovuti spostare per sostenere le prove", ricorda. Lo scritto a Faenza, l’orale a Ferrara. Poi quell’intoppo, una beffa. "Il ruolo – spiega – era previsto in un primo tempo per i vincitori. Poi, dopo due anni, hanno dato la possibilità di accedere al ruolo a scorrimento, facendo scorrere la graduatoria in base ai posti". Lei è riuscita a coronare il suo sogno, l’insegnamento. Con lei oltre 400 colleghi nella nostra regione. Ma non è finita. "I precari sono almeno duemila – annuncia –, in attesa da anni. E per loro continueremo a batterci, non dimentichiamo di certo come eravamo. E’ una battaglia per un diritto". I cartelloni non li ha buttati via, sono riposti in fondo ad un armadio. Pronti ad essere sventolati ancora, alla testa di un corteo per quei colleghi – a volte diventati anche amici – che sono rimasti fuori. "La scuola è bella, deve esserlo per tutti. Per i ragazzi, per chi ci lavora. Con passione".