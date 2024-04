"Io, con Giorgia quando era ancora al 2%"

Dal consiglio studenti alla corsa in consiglio comunale.

Perché hai deciso di candidarti nella lista di Fratelli d’Italia?

"Ho deciso di abbracciare Fratelli d’Italia – spiega GianPaolo Zurma – quando era al 2%, mi rispecchio totalmente nei valori di questo partito e ho apprezzato molto lo spazio che Fd’I ha dato al mondo giovanile e universitario. Attualmente sono vicepresidente del consiglio degli studenti di Unife e ricopro il ruolo di esecutivo nazionale di Azione Universitaria. Tra le mie passioni anche l’ambiente, battaglia che ho deciso di combattere a fianco dell’associazione FareVerde di cui sono il responsabile giovanile nazionale"

Quale valore aggiunto pensi di poter portare a Ferrara in caso di elezione?

"Sicuramente un grande impegno verso l’Universita, ambiente, agricoltura e valorizzazione delle frazioni. Questi sono gli obiettivi che mi sono posto e rispecchiano la mia esperienza di vita e le mie passioni. L’Università rappresenta un’eccellenza della nostra città, è innegabile l’importanza che il nostro Ateneo ha nel nostro tessuto sociale ed economico. Proprio per questo sarà importante sfruttare le risorse del Pnrr per la riqualificazione degli edifici in disuso e la costruzione di studentati. Non solo, anche implementare nuove aule studio che possano accogliere un volume di studenti più ampio"

E sul tema dell’agricoltura, tanto discusso nell’ultimo periodo?

"È fondamentale integrare gli interessi degli agricoltori e l’attenzione all’ambiente, senza cadere nelle follie green che sta proponendo l’Unione Europea. Risulterà strategico l’ampliamento delle Comunità Energetiche, uno strumento che aumenta le fonti rinnovabili e in grado di diminuire le emissioni di gas serra e, allo stesso tempo, portarci all’indipendenza energetica".