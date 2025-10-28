"Io, cuoco a chiamata. Per passione showman"

Dj per passione nei locali della riviera, cuoco a chiamata per lavoro. Che sia la musica o i fornelli, lui risponde sempre presente. Si chiama Arturo Biolcati, 59 anni, abita a Serravalle, ma i sette lidi, i locali, le piste da ballo sono la sua vera casa.

Dal Barracuda (lido di Spina) alla Rotonda, dal Marrakech a la ’Plaia del medio’. Arturo Biolcati, professione showman, è molto conosciuto nel mondo del divertimento e delle discoteche, in quello che si chiama ancora il mondo della notte. La sua compagnia di amici è ’mista’, composta da appassionati di musica e piste da ballo che vivono in Emilia Romagna e in Veneto. Pronti a spostarsi dove li porta la musica e la consolle di Biolcati. Nella vita ha fatto diversi mestieri, attualmente fa l’aiuto cuoco a chiamata. Amante della musica, da giovane ha varcato l’ingresso delle più note discoteche del Ferrarese e della provincia di Rovigo, della riviera, dei Lidi e quella Romagnola, soprattutto a Rimini, che frequenta attualmente. Segue sempre le serate del Vocalist Pency in tutti i luoghi nei quali si esibisce. E anche lui ha la la vocazione di fare il vocalist, non si perde una serata. I suoi amici partecipano agli eventi nel segno del divertimento insieme a lui. Tra questi c’è Letizia Fedozzi. "Una persona – racconta – dal carattere molto positivo, un trascinatore". Riccardo Cenacchi, conosciuto per la produzione del ’Riso Cenacchi’, afferma con convinzione: "Arturo è una persona espansiva, particolarmente aperto e comunicativo, non ha difficoltà a fare amicizia". Poi c’è la voce degli amici del Veneto, soprattutto del Basso Polesine. Una di queste voci è quella di Rosa Vidali. "Lo consideriamo – afferma – come un fratello, una persona cordiale, sempre gentile e disponibile, cerca di mettere a proprio agio chi gli sta intorno, anche con la musica". "Oggi la gente – dice Arturo, tra un brano e l’altro, tra un locale e l’altro della riviera, ritmi e ricette, passione e consolle – ma soprattutto i giovani sembrano essere sempre meno interessati a quelli che sono i valori tradizionali come il rispetto, l’onestà, la solidarietà e la responsabilità. Purtroppo sono stati messi da parte, in un angolo remoto i valori morali che sono l’ossatura della famiglia. Parliamo di pilastri che sono fondamentali ed imprescindibili in una comunità. Noi crediamo nel divertimento sano, il nostro ’sballo’ è un passo di danza, un bel brano da ascoltare insieme magari sul mare". Un piatto da gustare, cucinato a domicilio. "Sì, i fornelli, le ricette sono l’altra mia grande passione. Che ho trasformato in un lavoro".