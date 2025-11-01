"Io, ebreo ferrarese al corteo di Roma"

Ho partecipato alla manifestazione di Roma con l’orgoglio di ebreo italiano fiero del mio paese e della mia identità religiosa. Niente a che vedere con le marce propal, lo spirito e l’atmosfera erano diversi. Neanche un minimo cenno di violenza o di odio, ma la decisa affermazione di equilibrare i termini del conflitto troppo spesso manipolati da disinvolti media, spinti da interessi politici che nulla hanno a che vedere con la realtà del dramma che vivono israeliani e palestinesi. I vari eccellenti oratori hanno sottolineato che la comunicazione così distorta ha creato un dilagante antisemitismo nel mondo intero. Nessuna parola di odio, pur evidenziando che Hamas resta un sanguinario gruppo terrorista. La storia non tradisce mai: dal 1948 Israele ha proposto la costituzione di uno stato palestinese ben 5 volte, sempre rifiutata da parte araba. Non ho sentito una sola parola di carattere politico né un tentativo di sminuire la tragedia nel suo complesso. Il tema ha toccato il diritto degli ebrei a esistere in Italia dove sono presenti e fortemente parte del Paese. Si è altresì parlato della grande confusione creatasi in merito al sionismo. Oggi purtroppo questa parola ha assunto significati errati, conseguendone atteggiamenti di puro antisemitismo. ‘Per la nostra libertà a testa alta con gli ebrei’: questo era il titolo dell’evento e così è avvenuto. Mi ha colpito il clima della serata, il contenuto dei discorsi degli eccellenti oratori la presenza dì personalità di indubbia storia democratica. Nel clima della disinformazione di oggi nessun Tg ha dato notizia dell’evento: che tristezza. Questa serata rimarrà sempre nella mia memoria di uomo liberale, l’Italia è i suoi ebrei hanno tanti ottimi motivi per continuare il cammino insieme e di ciò sono e rimarrò orgoglioso.