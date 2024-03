"Io, il candidato cresciuto in paese. Ascolterò i bisogni della gente"

Si è presentato ieri mattina nella saletta polivalente della biblioteca comunale il candidato sindaco Nicola Padovani, 31 anni, già consigliere comunale di maggioranza nell’ultima legislatura guidata dall’uscente Bizzarri. Il suo curriculum è segnato da un periodo all’interno della direzione del personale del Gruppo Hera e attualmente dall’impiego nel Gruppo Teamsystem, software house marchigiana di livello internazionale. Curriculum brillante: laureato in economia e management, ha partecipato nel 2023 al corso di formazione specialistica in amministrazione municipale (ForsAM) di Anci (associazione dei comuni italiani) a Roma riservato a 30 giovani amministratori da tutto il Paese. A sostenerlo un gruppo di cittadini che ha scelto di riunirsi nella lista civica "Masi al centro". Padovani dovrà superare la concorrenza di Maurizio Neri, avvocato del foro di Ferrara, esponente di Fratelli d’Italia, sostenuto dai partiti del centrodestra, mentre il giovane sfidante cercherà di pescare voti con una lista civica che ha raccolto molto interesse in paese. Almeno a giudicare dalla presenza alla presentazione: la saletta era stracolma, con tra gli altri l’ex sindaco Manuela Rescazzi e Francesco Colombarini, ex presidente della Spal, l’imprenditore più rappresentativo del territorio. Della giunta uscente al suo fianco per ora si è schierata Anna Maria Ballerini, ma i candidati si conosceranno il 10 aprile, nel secondo incontro pubblico. Si è presentato con un piglio dinamico, fuori dagli schemi, con tante immagini per catturare la curiosità degli elettori. E’ stata una semplice presentazione, senza dibattito con domande dei presenti. "Mi candido alla guida del paese a cui sono riconoscente – sottoliea Padovani –, ispirandomi ai principi cattolici liberali, ma avendo come bussola i valori che il gruppo ha individuato ponendosi la domanda "Come sarà la Masi che vorrei?": educazione, sicurezza, comunità, inclusione e sport saranno il cardine dei nostri progetti che presenteremo nelle prossime settimane con diverse iniziative rivolte alla cittadinanza". Tra le novità della campagna elettorale un questionario con il quale si chiede ai cittadini di rispondere a una serie di domande per ascoltarne i bisogni e da cui partire per la costruzione di un "Orizzonte in Comune", questo lo slogan scelto da Padovani.

Franco Vanini