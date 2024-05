"Io, in finale con la cantante della Georgia. Ho sfiorato il cielo sul palco dell’Eurovision"

"Sto partendo per Barcellona, nel pomeriggio sono libero, posso rispondere", Andrea Marici, 33 anni, è ormai sull’aereo. Sta per prendere il volo lui che al settimo cielo c’è già. Il ballerino di Ferrara era sul palco all’Eurovision, alla Malmö Arena in Svezia. Passi, grinta ed energia da vendere dopo mesi di preparazione per lo show della cantante georgiana Nutsa Buzaladze. La canzone ‘Firefighter’ – chi il fuoco combatte – è arrivata in finale tra effetti speciali tendenti al rosso. Una gioia che ha condiviso con Nutsa e gli altri tre ballerini Dante Gerlo, Daniele Nocchi e Nick de Souza.

Esperienza entusiasmante

"Entusiasmante? Unica. Non tanto per il palco perché in 13 anni di carriera ho ballato in palchi e stadi molto importanti, ma l’unicità di questa esperienza sta nella connessione che si è creata come gruppo da 3 mesi ad oggi. Abbiamo iniziato andando in Georgia, a Tbilisi, per girare il video musicale. Oltre a legare tra di noi e la cantante, abbiamo anche capito la responsabilità nei confronti del popolo che rappresentavamo. Un popolo legato ancora a valori genuini, che meritava una sorta di riscatto in qualche modo". Riscatto con la musica

"Erano sette anni che non andavano in finale. Siamo tutti i giorni tempestati da messaggi da parte dei georgiani. Quindi mettere in gioco le nostre capacità per loro ci ha fatto veramente piacere. La produzione e la delegazione georgiana ci hanno trattato con i guanti".

Che cosa ha provato ad esibirsi davanti a tutta Europa, al mondo?

"Onestamente non ci ho pensato. Volevamo solo fare il meglio per noi stessi e soprattutto per la cantante che ci ha tributato da subito un enorme rispetto. Lei è quello che si può definire un talento puro, un’artista animata da grande passione"

I suoi prossimi impegni?

"Mi esibirò nel tour musicale di radio Bruno, mentre ad agosto sarò a Las Vegas, negli Statu Uniti, nel ruolo di assistente coreografo. Infine a settembre tornerò a Ferrara, la mia città, come coreografo durante la rassegna di Interno Verde"

Perché è stato scelto lei?

"La cantante ha duettato con Kilye minogue ad ’American idol’ e lavora molto in America. Quindi voleva ballerini che avessero una mentalità di lavoro americana. Io ho vissuto a New York per quattro anni, rientravo in quei criteri sia per il look e sia per il mio stile"

Come ha iniziato a fare il ballerino?

"Grazie a mia sorella che mi fece fare una lezione. Non mi piacque e continuai con il basket. Ma ad un certo punto ci riprovai e non smisi più"

Un bel riconoscimento per Ferrara, è orgoglioso?

"Sì, certamente. Ho ricevuto un grande supporto in questi anni dal sindaco e dall’amministrazione, da Anna Rosa Fava, Marco Gulinelli e Marcello Corvino".

In Europa si combatte, quale messaggio lascia la musica, il ballo?

"L’arte ha sempre dato una speranza anche davanti a eventi così negativi, come può essere l’atrocità di una guerra. Questo il nostro messaggio".