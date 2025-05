"Io, invalido: quanta maleducazione sulle strade"

Caro Carlino,Sono invalido totale, ma riesco a muovermi. Ieri mattina ho visto una signora invalida con una sedia elettrica semovente. In via Baarlam, sul marciapiede c’era un monopattino. Poco più avanti, al numero 10, staziona tutti i giorni una grossa auto che ostruisce mezzo marciapiede. In giro ci sono troppi maleducati che non rispettano le regole. Ho cercato più volte di contattare i vigili urbani, ma senza esito.Armando Gallieri

***

ARRIGO BOLDRINI, SANGUE FERRARESENon molti sanno che nelle vene di Arrigo Boldrini (il mitico comandante Bulow) scorreva anche sangue ferrarese, poiché la madre, Angelina Gulminelli, era di Argenta. E non molti sanno che, per trovare lavoro in Eridania, si iscrisse anche al PNF (Partito Nazionale Fascista). “Come larga parte degli italiani” si legge nel sito www.arrigoboldrini.it. Certo, anche Pio XI parlò di “tessera del pane”, ma è pur vero che altri fecero scelte più coraggiose. E non è tutto, perché Boldrini vestì anche l’uniforme della Milizia fascista. Dico questo non per giudicare scelte che poi vennero seguite, nella Resistenza, da ben altro comportamento, ma per ricordare a tutti che è difficile giudicare gli uomini che vissero in un periodo nel quale era veramente arduo mantenere, per tutta la vita, una immacolata coerenza.D.V.