"Io, la laurea e quel sogno che mi ha portato a Tokyo"

E’ ferrarese una dei tre italiani ammessi al progetto ‘Mirai 202223’ dove 35 laureati e giovani imprenditori europei hanno potuto visitare il Giappone nell’ambito del programma di scambio giovanile a breve termine del Ministero degli Affari esteri giapponese. Chiara Cusi, 23 anni, di Vigarano Mainarda, dopo una attenta selezione è risultata una delle prescelte insieme a due colleghi di Torino e Roma, e appena tornata ci ha raccontato questa esperienza: "Ho frequentato il Liceo Ariosto di Ferrara, indirizzo linguistico – spiega Chiara – poi ho iniziato a frequentare la laurea triennale in ‘Mediazione linguistica interculturale, corso di studi dell’Università di Bologna presso il campus di Forlì, studiando l’inglese, il francese, lo spagnolo e il giapponese. Al secondo anno di corso ho vinto una borsa di studio ‘Erasmus+’ per studiare in Francia all’Université Jean Moulin Lyon 3 di Lione per un semestre. A ottobre 2021 mi sono laureata e dopo aver superato il test di ammissione sono entrata alla Laurea magistrale in Interpretazione di Conferenza.

Al momento vivo in Spagna perché sono di nuovo in ‘Erasmus+’ con una borsa di studio presso l’Universidad de Salamanca, e tornerò in Italia a fine gennaio una volta finiti i miei esami".

"Sono sempre stata appassionata di Giappone – continua –, fin da quando ero bambina sognavo di visitare la terra del Sol Levante, essendo una grande appassionata della loro cultura. Avendo studiato la lingua giapponese durante la laurea triennale, un progetto simile mi è sembrato un’opportunità imperdibile per avere un primo contatto con questo straordinario paese, che non avevo mai avuto l’occasione di visitare. Il tema del mio gruppo di lavoro era "economy, business and green". Abbiamo visitato istituzioni private e governative relative all’economia, al commercio e alle politiche per la sostenibilità giapponesi, anche se il momento più importante di questa esperienza è stato presentare i risultati del programma di viaggio al vice ministro degli affari esteri giapponese, Takagi Kei, presso il quartier generale del ‘Mofa’ a Tokyo. Il futuro? Credo che fare esperienza fuori dall’Italia e immergersi appieno nella cultura dei paesi delle proprie lingue di specializzazione è qualcosa di imprescindibile per riuscire nel proprio lavoro".

Lauro Casoni