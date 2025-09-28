"Io racconto la Russia profonda. Quel popolo vuole un leader forte"

È un romanzo di fiume. Le suggestioni tra le righe ricordano vagamente Tiziano Terzani in Buonanotte Signor Lenin. Lì il fiume era l’Amur. Qui, è il Volga. Probabilmente quello che nell’immaginario collettivo russo ha un significato ancora più viscerale. Marzio Mian, autore di Volga Blues, è il vincitore della 61esima edizione del Premio Estense. Appena dopo le votazioni, parlando col Carlino, non nasconde soddisfazione e commozione ma antepone la consapevolezza. "Questo premio me lo meritavo".

Mian, cosa intende scusi? "Il viaggio che ho compiuto assieme al fotoreporter Alessandro Cosmelli lungo il Volga è stato un azzardo sotto tutti i punti di vista. Siamo partiti senza visto giornalistico, abbiamo percorso oltre seimila chilometri in un Paese dalle grandi complessità correndo anche rischi. Tanti sono stati gli sforzi. È per questo che dico con orgoglio di essermi meritato il premio".

Quali sono stati secondo lei gli elementi che hanno condotto le giurie a optare, alla terza votazione, il suo libro? "Direi principalmente due. La componente stilistica: si tratta di un saggio giornalistico scritto però con il ritmo narrativo dei romanzi e il racconto di cosa significhi essere russi oggi, interrompendo un corto-circuito informativo. Raccontare ciò che gli altri non raccontano. Questo ha contato. Tutto questo senza dimenticare di riavvolgere il nastro della storia russa".

Durante il suo viaggio, se dovesse dire cosa l’ha colpita maggiormente come risponderebbe? "L’incontro con i giovani, alcuni dei quali molto preparati, dotati di grande coraggio ma allo stesso tempo remissivi verso il potere".

Cosa intende? "I russi con cui ho parlato e mi sono confrontato, desiderano uno zar forte, una leadership che abbia molto polso. Il loro più grande timore è quello di avere un leader debole, che faccia ’cadere’ la Russia. È stato molto singolare sentirsi rivolgere la domanda su come la Russia fosse posizionata nel mondo dalla prospettiva occidentale".

Il titolo del libro è molto significativo benché l’accostamento tradisca un’apparente contraddizione. Il fiume del blues è il Mississippi come insegna Robert Johnson. "Questo è un libro che, chiaramente, si innerva sulla dimensione del fiume. C’è una linea di connessione, anche con il Mississippi e con il blues, che è sinonimo di sofferenza, di nostalgia di mancanza".

Lei, tra le tante esperienze, ha lavorato anche nei quotidiani locali. La ritiene ancora una buona palestra giornalistica? "Non è una palestra, è il giornalismo vero. Tutti oggi approcciano al mestiere volendo fare gli editorialisti di politica estera. Ma se non sai descrivere le vicende del tuo quartiere, non puoi certamente fare altro. Il giornalismo locale è fondamentale".