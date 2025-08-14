"Io, ragazzo down al lavoro. Assunto da un notaio"

Una sfida che si fa esempio e vuole tracciare una strada per dimostrare, concretamente, che un ragazzo down può svolgere mansioni qualificanti in uno studio notarile. E che anche altri uffici possono farlo. Le giornate di Giovanni Sita allo studio notarile diventano un video. Si intitola ‘Not down’ e sarà presentato per la prima volta il 20 settembre alle 18 alla Sala 2000 di viale Matteotti a Bondeno. E’ stato realizzato da Civetta Movie, fortemente voluto e prodotto da Massimo Esposito. E’ un notaio. Ha uno studio a Bondeno. Ha incontrato Giovanni Sita, 35 anni, in paese mentre era al lavoro ed è stato subito un colpo di fulmine. "L’ho visto talmente socievole, impegnato in quello che stava facendo, gentile con tutti che ho subito voluto provare a capire se ci potesse essere un salto di qualità nelle mansioni – racconta Esposito-. Ho pensato al mio studio notarile, a quante cose ci siano da fare che Giovanni è in grado di svolgere, sollevando lo studio da questo compiti". Da qui un progetto, che Esposito ha trasformato, concretamente, attraverso un regolare contratto, in un tirocinio per Giovanni Sita: "E’ con noi tutti i giovedì – racconta – . Si è inserito in mansioni semplici e se non ci fosse lui, altri le dovrebbero fare. Va all’ufficio postale per piccole commissioni, compra per noi le marche da bollo, ci aiuta per l’archivio, vidima fogli, distrugge gli atti che abbiamo l’obbligo di eliminare per la privacy nell’apposita macchina. E’ una gioia averlo qui". "Sono felice di questo contratto dal notaio – sottolinea Giovanni -. Vengo tutti i giovedì pomeriggio. E’ gentile, mi diverto e mi dà lo stipendio". Un vulcano di sorrisi e di entusiasmo. Un’esperienza che non poteva restare nelle stanze luminose dell’ufficio notarile. "Realizzare questo video era un sogno e un obiettivo – spiega Esposito – La ritengo un’esperienza fantastica che serve più a noi che a lui. Con un po’ di pazienza credo che qualcun altro potrebbe provare a replicarla. Penso agli studi notarili, ma anche ad altri uffici che possano garantire ruoli qualificanti". Anche la madre e i fratelli di Giovanni sono raggianti: "Si trova benissimo – raccontano – torna a casa carico. Da quando lavora dal notaio si sente ancora più gratificato". "L’esperienza con lui – racconta Federica che lavora nello studio – ci ha aiutato a capire che può fare molte cose in più di quante potessimo immaginare-. E’ un grande collante anche per noi. Ci unisce ancora di più".

Claudia Fortini