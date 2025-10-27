"Io, sindaco grazie anche ai voti dati al mio cane Thor"

Mario Mantovan – la sua lista si chiama Viva Porto Viro – eletto a maggio sindaco ha superato il rivale per un’incollatura, sette voti. Su tre schede c’era il nome del suo cane. Si chiama Thor, come il dio del tuono, è figlio di Angelina Jolie. Così almeno si legge nel pedigree. Lo sconfitto, Stefano Permunian (centrodestra) che si è visto portare via la fascia tricolore, ha fatto ricorso. Ma il Tar non ha avuto alcun dubbio e ha sancito per la seconda volta nell’arco di pochi mesi la vittoria di Mantovan, per una vita comandante dei vigili urbani nella cittadina del Delta, da quattro anni in pensione.

"Il Tar dice che è in un certo senso il nome del mio cane un rafforzativo del voto che mi è stato dato. Comunque, non me ne voglia il cane, avrei vinto lo stesso per quattro voti. In campagna elettorale veniva con me ovunque. Prima una bella passeggiata la mattina, qui siamo nel Delta. Ci sono paesaggi unici. Poi si partiva per un’altra corsa, quella elettorale. Quando ero all’opposizione Thor era con me ogni volta che un cittadino ci chiamava per denunciare qualche magagna. Una buca, un tubo rotto. Andavamo sul posto, portavo il caso in consiglio, chiamavo i giornali. Adesso invece me lo porto dietro quando faccio un sopralluogo nei cantieri, alle inaugurazioni. Proprio l’altro giorno abbiamo tagliato il nastro ad una fabbrica di pesce. E’ un cane famosissimo ormai. Siamo andati alla radio, in tv, dobbiamo ritornare di nuovo in televisione. Ha anche una pagina su tik tok, un seguito di 200mila utenti. Quando l’ho comprato il proprietario dell’allevamento mi ha detto ’Prova questo cane’. Ma un cane non si può provare, mi sono affezionato subito. E lui mi ha ripagato".

Mario Bovenzi