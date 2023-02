"Io sto con Bonaccini, concreto e pragmatico"

Alessandro Talmelli, segretario comunale Pd, tra i sostenitori di Stefano Bonaccini al congresso. Cosa differenzia la ricetta del governatore dalle altre?

"Faccio una premessa doverosa: sono il segretario di tutta la comunità del Partito Democratico. Per cui, pur avendo fatto la mia scelta, ho cercato di tutelare tutte le sensibilità che nel corso di questi mesi sono emerse. Detto questo, Bonaccini ha dalla sua parte (oltre a un’esperienza amministrativa più che virtuosa), concretezza e pragmatismo. Virtù tipiche della sinistra emiliana, ma che mancano da tempo in altre parti. Con la sua azione è riuscito a riportare il partito tra la gente. Il suo modo di fare politica si incardina sulla condivisione e ha chiaramente fatto capire che la comunità del Pd deve vivere soprattutto al di fuori delle sezioni. Questo lo differenzia dagli altri candidati".

L’esito delle votazioni degli iscritti è stato netto. Si aspetta, dal voto di domenica, una conferma o un ribaltamento di questi risultati?

"La risposta del territorio è stata ottima in termini di affluenza sul versante degli iscritti, sia in città che in Provincia. Bonaccini ha ottenuto oltre il 60% sul territorio e, francamente, mi aspetto che le votazioni espresse dai circoli verranno confermate con le consultazioni di domenica. I nostri iscritti hanno dato un segnale molto chiaro: desiderano un partito rinnovato, con un piglio laburista e riformista. Il governatore, proprio in virtù della sua lunga esperienza (anche da uomo del partito), è la persona giusta per soddisfare questa volontà".

Dal 27 febbraio, al netto del risultato, che cosa si farà?

"Si lavorerà, anche con le altre forze del centrosinistra per cercare di costruire un’alternativa valida a questo governo di centrosinistra. Con qualsiasi segretario ci sarà e nel rispetto delle opinioni di tutti. Mi sento di poter dire che solo il Pd ha questa capacità, ed è giusto che venga sfruttata nel migliore dei modi. Dobbiamo tornare a essere il perno di uno schieramento alternativo all’attuale maggioranza che governa il paese e la città. Ripartiamo da qui".

f. d. b.