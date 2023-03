"Io tra le rovine ucraine e turche Voltarsi dall’altra parte è sbagliato"

C’è chi di fronte alle immani disgrazie che la società moderna ci propone quasi ogni settimana si limita a commentare sui social la propria indignazione, per poi passare alla catastrofe successiva lavandosi in questo modo la coscienza, chi invece, stanco di questa "normalizzazione del dolore" decide di partire e portare il proprio aiuto concreto alle popolazioni colpite da guerre o terremoti. È il caso, senza retorica, di Michele Zanconato, 44 anni, artigiano residente a Stellata di Bondeno con la compagna Elena ed una bambina di 9 anni, autore di missioni in Ucraina per consegnare generi di prima necessità e medicinali a centri di raccolta per giovanissimi profughi, e non più di venti giorni fa, a Kilis, al confine tra la Turchia e la Siria, terre colpite fortemente dal sisma di febbraio scorso. "Questa città, situata a poche decine di chilometri da Aleppo – ci racconta Zanconato – è stata devastata dal recente sisma e da anni rappresenta un punto di approdo e transito per milioni di profughi siriani in fuga dalla guerra. La squadra è partita il 10 marzo scorso per portare aiuto e supporto alle persone colpite da questa tragedia. La missione si è occupata di distribuire alimenti e generi di prima necessità in particolare ai bambini e alle famiglie più vulnerabili. La mia esperienza nel mondo del volontariato – spiega Michele – in fondo è iniziata da giovanissimo. All’età di 19 anni la mia prima esperienza in India con le suore figlie di San Francesco di Sales, le stesse poi presenti a Bondeno, per circa 40 giorni. Poi un periodo con i vigili del fuoco volontari ed ora con missioni più dettate dall’urgenza di fare concretamente qualcosa di utile, senza voltarmi dall’altra parte.

Ho cercato attraverso il webil sistema più utile per mettermi a disposizione ed ho incrociato così la Fondazione "Time for Life" di Modena. Loro cercavano autisti e mezzi per fare le consegne e così mi sono proposto. Lo faccio soprattutto per dare un esempio a mia figlia, ogni tanto, oltre a scrivere sui social bisogna tirarsi su le maniche e fare. Per fare uscire dalle persone quel senso civico che sembra oggi vacillare".

Lauro Casoni