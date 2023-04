"Io, un misantropo tra solitudine e risate"

di Laura Guerra

Stasera alle 21 con ‘Bloccati dalla neve’ si conclude la ricca stagione di prosa del teatro Nuovo, con due grandi nomi del panorama italiano come Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere.

Iacchetti, per lei è un ritorno a Ferrara: che rapporto ha con la città?

"Ferrara mi ha sempre seguito in teatro fin dai primi anni, quando la televisione mi ha reso popolare. Sono venuto per tanti lavori teatrali e con Gianni Fantoni ho un rapporto di grande amicizia. Abbiamo fatto tante cose insieme. Verrà a vedermi. E ho anche tanti amici tra Modena e Bologna che saranno in teatro". Che soddisfazione l’ennesimo sold out...

"A Vittoria dico che siamo i Vasco Rossi del teatro. È una sorpresa anche per me dopo tutti questi anni fermi. La gente ha sposato l’idea di tornare a teatro ed è bellissimo perché, ad esempio, non l’ha fatto con il cinema. Le sale sono in crisi perché la televisione ha occupato tutte le nostre stanze e ci fa vedere tutto stando in panciolle sul divano. Il teatro invece non è entrato nelle case e questa è la grande differenza per cui la gente che vuole passare due ore divertenti, esce e va a teatro".

Che messaggio lancia a teatri come il Nuovo che hanno resistito?

"Il plauso va fatto soprattutto a questi teatri che sono sopravvissuti per la passione di alcune persone che di teatro vivono".

Cosa ci racconta della commedia?

"È stato scritta durante il lockdown e ne parla, ma è un lockdown ‘atmosferico’, senza la malattia e causato da una grande nevicata. È così che Patrick, vecchio scorbutico misantropo che sta bene da solo, rimane bloccato con una donna. Lui cerca di mandarla via ma alla fine si incontrano due solitudini, dapprima molto tese l’una contro l’altra poi più amichevoli tanto da confidarsi. Oltre a ridere, c’è un messaggio: anche se la solitudine può essere una buona compagnia è meglio non essere da soli. Lo spettacolo, per la regia di Enrico Maria Lamanna, ha avuto ottime intuizioni, trucchi speciali. Una cosa nuova per la commedia italiana e una bella prova di attori".

Cosa c’è di lei nel suo personaggio?

"Sono un ‘compagnone’ se c’è compagnia ma sono un po’ un solitario, mi piace leggere, ascoltare musica, guardare la città della mia finestra. Sono sempre stato un po’ ombroso, mi piace stare ogni tanto da solo. Somiglio al personaggio , ma non sono come lui. Non ho mai sofferto di depressione, ma ho avuto momenti di grande tristezza, soprattutto durante il Covid perdendo tante persone che facevano parte della mia vita. Ora mi sto abituando ad abituarmi e ad essere solo. Ho qualche progetto che tengo in vita e il teatro per me sarà fondamentale anche nei prossimi anni".

Il teatro quindi può aiutare a tenersi vivi?

"Sì, è la terapia che tutti dovrebbero usare. Dovrebbe essere una materia nelle scuole. A me ha aiutato tantissimo e la mia vera famiglia è lì. Il pubblico dà tanto. Il fiato del pubblico è il nostro respiro. Mi dà ossigeno".

In teatro c’è un Iacchetti che il pubblico non conosce?

"Certo, il teatro è un meccanismo completamente diverso. Amo il lavoro in televisione che faccio da trent’anni, ma è un’altra disciplina dove se sbagli ripeti. Nel teatro no e c’è un altro tipo di adrenalina. Il cinema, invece, mi ha sempre sfiorato, ho aspettato tutta la vita che Pupi Avati facesse un film anche con me dopo averlo fatto con tutti i comici. Spero legga queste righe e mi chiami".