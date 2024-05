‘Iodio e tiroide’, al via il confronto tra cura e diagnosi

Settimana mondiale della tiroide. In occasione di questa ricorrenza, oggi dalle 15 alle 18, nella Sala della Musica in via Boccaleone 19 – avrà luogo un convegno dal titolo ‘Iodio e tiroide’. L’appuntamento è organizzato dall’Unità Operativa di Endocrinologia e Malattie del Ricambio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e dall’Unità Operativa di Formazione e processi della docenza integrata delle due Aziende Sanitarie, in collaborazione con la Società italiana di Endocrinologia, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ferrara e del Comune di Ferrara.