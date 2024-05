Ippodromo a porte aperte. In pista fino al tramonto. Con la sfida della piadina

Ippodromo a porte aperte. Oggi apertura straordinaria dell’ippodromo Cesare Fiaschi di Ferrara con una giornata pensata per coinvolgere e far divertire le famiglie. In attesa dell’inaugurazione della stagione di trotto 2024, che quest’anno vedrà in calendario 6 convegni di corse (2 in più rispetto agli scorsi anni) la Ati Nuovo Ippodromo di Ferrara, che ha in gestione l’impianto, organizza una giornata di “porte aperte” dalle 9 al tramonto. La mattina spazio agli allievi dei Centri Equestri che si sfideranno in gare di gimkana, dressage e salto ostacoli con la disputa del Trofeo Città di Ferrara. Inoltre, rassegna di cavalli spagnoli a cura di Uaipre e presentazione degli stalloni di Al Top.

A pranzo sarà possibile mangiare all’ippodromo gustando un’ottima piadina: ci saranno 2 postazioni che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo della “piadina più buona”. Spazio anche ai bimbi, che nel pomeriggio potranno divertirsi con i pony. Ed i bambini con i look più “ippici” saranno premiati nel corso del pomeriggio. Trovandoci in un ippodromo spazio anche alle corse al trotto, che ogni estate attirano al Fiaschi centinaia di persone. Saranno competizioni amatoriali e senza raccolta scommesse che vedranno cimentarsi in sulky personaggi famosi e ordinary people, coordinati da Alberto Foà, responsabile del circuito ippico benefico delle Stelle. Non potevano mancare la musica ed i balli country a cura di Molinella Country Friends, Monteveglio Country e Ferrara country - Born Free. Non solo divertimento ma anche cultura ippica, grazie all’autore Paolo Borin che farà conoscere la sua ultima fatica letteraria ‘L’improbabile gioia’. Narra la storia di un trotter scampato alla morte (abbandonato nel box di un ippodromo dismesso) che viene recuperato da un imprenditore e donato ad una bimba. Un pomeriggio imperdibile che vedrà coinvolta l’Amministrazione Comunale che presenzierà alla kermesse per i saluti alla cittadinanza. Ingresso gratuito.