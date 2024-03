L’ippodromo diventa uno studentato, il sindaco: “Universitari parte integrante della città”

Ferrara, 6 marzo 2024 - L'ippodromo di Ferrara diventa uno studentato per gli universitari. L'immobile sarà dato in concessione all'Università, che può intraprendere così un percorso di rigenerazione urbana della zona grazie a un intervento dal valore economico di 17 milioni di euro. Il progetto sarà presentato al ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il prossimo 15 aprile, mentre l'inizio dei lavori è previsto per il prossimo autunno.

Il progetto

Il Comune di Ferrara, proprietario dell'ippodromo, ha cercato e ottenuto la possibilità di concedere alcuni fabbricati parte del complesso all'Università della città estense, con l'obiettivo di istituire un nuovo studentato per gli universitari.

L'ippodromo di Ferrara si trova nei pressi di via Bologna e del Foro Boario, in una zona centrale della città. Il progetto di riqualificazione comprende una struttura con 119 posti letto e una biblioteca, vicini al centro e all'Università. UniFe, grazie alla convenzione con il Comune, è pronta a prendere in gestione l'intervento di rigenerazione di questo luogo storico.

Il progetto comprende un investimento per il restauro e il risanamento conservativo dal valore di 17 milioni di euro, dei quali 13.677.827 euro provengono dai finanziamenti ministeriali, 3 milioni di euro sono stati investiti dall'Università, 233.334 euro dalla Regione e 500.000 euro dal Comune di Ferrara, oltre al valore dell'immobile di 4 milioni.

Il prossimo 15 aprile, il progetto sarà presentato al ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, mentre l'approvazione dello stesso e l'aggiudicazione dei lavori sono previste entro il 31 ottobre di quest'anno. L'inizio degli interventi è in programma entro la fine del 2024, mentre la fine è attesa per marzo 2027, con gli spazi che saranno completamente agibili da giugno dello stesso anno.

"Ricerca applicata alle esigenze della comunità"

"Si tratta di un progetto pilota a livello nazionale, portato avanti con tenacia e attenzione dall’amministrazione comunale. - dichiara il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri - La volontà è quella di rendere l’area dell’Ippodromo un ulteriore spazio dedicato agli universitari che popolano Ferrara, parte integrante della città, venendo incontro alle attuali esigenze abitative. L’ateneo ferrarese conta infatti 28mila studenti, di cui 12mila fuori sede. Questa impresa, del valore di 17 milioni di euro complessivi, si aggiunge al progetto di riqualificazione già realizzato alle Corti di Medoro, un altro importante spazio cittadino negli ultimi anni strappato al degrado e restituito alla collettività.

Come già annunciato, la nuova biblioteca, che sarà realizzata in quest’area al servizio di tutti, sarà dedicata alla memoria di Federico Aldrovandi".

"Si tratta di un esempio virtuoso di ricerca universitaria applicata alle esigenze reali della comunità che è stato possibile attuare grazie a una precisa volontà, - spiega la rettrice dell'Università di Ferrara, Laura Ramaciotti - quella di affrontare il pressante problema degli alloggi per gli studenti universitari secondo un approccio sinergico e sistemico in uno scenario complesso come quello di una città storica nella contemporaneità. La scelta di candidare il progetto di rifunzionalizzazione dell’Ippodromo Comunale è infatti scaturita dal proficuo dialogo tra Ministero della Cultura, Comune di Ferrara e Unife. Questo intervento si concretizzerà nella riqualificazione di un importante comparto della città e permetterà di conservare i caratteri identitari e storici del luogo, ponendo inoltre particolare attenzione al tema del rispetto dell’ambiente attraverso l’impiego di tecnologie sostenibili".