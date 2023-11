Ippoliti tutelerà i beni artistici della Santa Sede

Alessandro Ippoliti, professore ordinario di Restauro, direttore del dipartimento di Architettura e prorettore al patrimonio architettonico dell’Università di Ferrara, è stato nominato membro esperto della Commissione permanente per la tutela dei monumenti storici e artistici della Santa sede. Il lavoro della Commissione, di cui quest’anno si celebra il centenario dalla fondazione, ha la finalità di indirizzare i lavori di conservazione e di restauro dei monumenti della Santa sede e dello Stato della Città del Vaticano. Il prestigioso incarico riconosce l’importante contributo del professore nell’ambito degli studi storico-critici sull’architettura ecclesiastica, in particolare dedicati al palazzo apostolico del Laterano, al battistero di San Giovanni in Laterano, al complesso di San Pietro in Vincoli e al Collegio Romano e il suo impegno scientifico nel settore dei beni culturali.