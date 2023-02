Iran, un mandorlo contro il regime

Ieri pomeriggio, a partire dalle 16, al giardino ‘Ilaria Alpi’ (in via Mambro) si è tenuta l’iniziativa ‘Un mandorlo per la libertà’, la messa a dimora di un mandorlo a ricordo delle vittime della repressione in Iran, accompagnato da canti e letture. L’iniziativa di Cgil Ferrara, Udi e Ferrara Progea insieme alla comunità iraniana, nasce dalla protesta ‘Donna Vita Libertà’ che in tutto il mondo denuncia l’attuale regime oscurantista e liberticida in Iran, che continua a reprimere le libertà fondamentali e a uccidere.