Irlanda in festa in piazza Castello. Eventi tutte le sere fino a lunedì

E’ tornata a Ferrara Irlanda in festa 2025, la manifestazione dedicata alla musica, alla birra e al folklore irlandesi, in programma fino a lunedì in piazza Castello. Giovedì, ad aprire la manifestazione nonostante un po’ di pioggia, sono stati i Modena City Ramblers, mentre questa sera - salvo maltempo - alle 20 saliranno sul palco Vad Vuc e alle 21.30 Led Farmers. Per il secondo torna a Ferrara “ Irlanda in festa”, l’evento dedicato a musica, cibo, birra e folklore dell’isola verde, diventato - grazie a svariati record di presenze - la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa in occasione del St. Patrick’s Day . Grazie all’ Estragon Club, ideatore e organizzatore della manifestazione.

Tutti gli eventi sono gratuiti.