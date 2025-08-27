"Irregolare, ma dai medici no al Cpr"

Erano sulle tracce di un ricercato pachistano in un’azienda agricola del territorio, ma hanno trovato il suo omonimo. Stesso nome, stesso cognome, stessa data di nascita: persona completamente diversa. La polizia locale ha dato attuazione a una delega proveniente dalla Lombardia per rintracciare un uomo ricercato per alcuni reati commessi in territorio lombardo. Sul posto gli agenti hanno trovato quella che sembrava la persona indicata, un pachistano di 35 anni. Peccato che però si trattasse di un omonimo, per giunta con la stessa identica data di nascita. Ad accorgersene sono stati proprio gli agenti della Locale. Nonostante lo scambio di persona, l’uomo è stato ugualmente denunciato perché il suo permesso di soggiorno era scaduto. Secondo l’iter normativo, il pachistano è stato condotto all’ospedale di Cona, dove è stato valutato da personale medico e giudicato non idoneo alla permanenza al Centro rimpatri. "Succede sempre più spesso - commenta l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti – che alcuni medici, per motivi di natura ideologica, valutino come non idonei ai Cpr gli stranieri irregolari, ostacolando il rimpatrio. Si tratta di una forma di obiezione di coscienza dannosa, che non favorisce il rispetto delle norme sull’immigrazione. Trovo inaccettabile che criteri soggettivi e posizioni personali prevalgano sull’applicazione delle leggi".