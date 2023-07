Irregolare sorpreso in zona stazione Tenta di scappare, preso ed espulso

Gli agenti delle volanti, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno notato, in zona Gad, uno straniero che alla loro vista ha cercato di sottrarsi all’identificazione allontanandosi. Raggiunto, i poliziotti hanno accertato che il ragazzo era privo di documenti e per tale motivo è stato accompagnato in questura. Al termine degli accertamenti è emerso che lo straniero aveva precedenti per spaccio ed era irregolare. Per questo motivo il questore ha emesso un ordine di trattenimento al Cpr di Gradisca d’Isonzo, dove è stato accompagnato in vista del rimpatrio.