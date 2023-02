Irregolarità nel ristorante: scatta la maxi sanzione

Un controllo dei carabinieri è costato molto caso a un ristorante della zona di via Modena. Il titolare si è infatti visto elevare sanzioni per oltre trentamila euro. La maxi sanzione è il risultato delle verifiche effettuate a seguito di una precedente ispezione nel locale a opera dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. I militari, nel corso delle verifiche, hanno scoperto una serie di irregolarità tra le carte del ristorante. In particolare, si sono accorti che la titolare – una quarantenne – aveva omesso di consegnare a nove lavoratori la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Non solo. Al momento della retribuzione avrebbe inoltre omesso di consegnare a tredici dipendenti il prospetto paga. L’esercente avrebbe infine pagato lo stipendio a tre lavoratori con modalità non tracciabili, oltre a non aver tenuto nel locale il Documento valutazione rischi, come previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Una serie di situazioni irregolari che hanno portato i militari dell’Arma a spiccare sanzioni amministrative per una somma complessiva di 30.890 euro. Dell’esito dei controlli sono stati informati anche gli enti competenti. L’attività svolta dai militari dell’Ispettorato del lavoro si inserisce nei controlli che costantemente mettono sotto la lente i luoghi di lavoro, al fine di verificare il rispetto delle normative di sicurezza e delle leggi relative ai rapporti professionali.

re. fe.