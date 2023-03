Irrigazioni al via, si gioca d’anticipo Osservato speciale il nostro grano

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il consorzio di bonifica Ferrara sarà costretto ad aprire i rubinetti per dare l’acqua agli agricoltori e salvare così il grano. Si chiamano irrigazioni d’emergenza, vengono chieste dagli stessi imprenditori per dare una risposta alla siccità. Uno scenario inedito che racconta quanto la situazione sia ormai fuori-norma. L’irrigazione d’emergenza per il grano era scattata anche lo scorso anno, vennero salvati 2.500 ettari del cereale che, nella forma di pane e pasta, finisce sulle nostre tavole. Ora ci risiamo. "L’anno scorso è stata in assoluto la prima volta – racconta Stefano Calderoni, presidente del consorzio di bonifica –. Siamo stati costretti ad aprire le chiuse per rispondere agli sos degli agricoltori, i campi di grano presentavano ampie chiazze gialle. C’era il rischio di perdere il raccolto. Adesso stiamo incrociando le dita, un po’ d’acqua è caduta nei giorni scorsi ma dobbiamo vedere cosa succederà. Ribadisco, anche per tranquillizzare i proprietari dei fondi, che siamo pronti a dare loro l’acqua, siamo pronti a salvare al loro fianco il grano". Se il grano rappresenta l’eccezione le irrigazioni d’emergenza o anticipate da un po’ di anni vengono invece praticate in questo periodo per i vivai. Lo scorso anno in tutto ha riguardato 6.500 ettari. La data è quella del primo marzo, da quel giorno gli imprenditori possono fare una domanda per chiedere la risorsa idrica per i loro campi. L’acqua parte da Pontelagoscuro – in questo momento ci sono lavori in corso –, e dall’impianto di Pilastresi del Consorzio Burana per irrigare il 60% della provincia, da Bondeno alle valli del Mezzano. A giocare d’anticipo per battere la siccità anche il Consorzio Burana. Per la prima volta da quando è in funzione l’impianto Sabbioncello di Quingentole (Mantova), parliamo del 1958, si è avviato il pompaggio per la distribuzione di acqua per irrigazione dal Po da lunedì 27 febbraio, un precedente storico. In pratica il via libera è arrivato almeno con una ventina di giorni in anticipo rispetto a quella che è la data consolidata da anni del via libera degli impianti. "Le riserve idriche che si sono accumulate in questo breve inverno – annuncia il presidente Francesco Vincenzi – lasciano già intravedere lo spettro della siccità".