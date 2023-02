Irrinet, il sistema per irrigare senza sprechi

Il Consorzio di Bonifica ha incontrato le aziende agricole della nuova area irrigua Ciarle Sud a Poggio Renatico per illustrare le potenzialità del sistema Irrinet che fornisce consigli irrigui messo a punto dal Cer – Canale Emiliano Romagnolo. L’obiettivo è coniugare le esigenze di massima produttività e qualità delle colture e il risparmio della risorsa idrica, quantomai preziosa alla luce dei cambiamenti climatici. Irrinet è un "alleato" prezioso, perfezionato nel corso degli anni, a disposizione del settore agricolo, che è stato proposto alle aziende agricole della nuova area irrigua Ciarle Sud a Poggio Renatico, nel corso di un incontro organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Si tratta, in sostanza, di uno strumento che propone un’irrigazione mirata e "su misura" per ogni coltura e terreno, basata su parametri scientifici e non più unicamente esperienziali: dati metereologici; composizione e stato del terreno; disponibilità idrica nella falda ed esigenze specifiche di ogni coltura. "Sicuramente la variabilità climatica e la siccità emergenziale che abbiamo attraversato e che rischia di caratterizzare anche la prossima stagione richiede di non sprecare nemmeno una goccia d’acqua – ha spiegato Aldo Bignami del settore Agronomico del Consorzio - ma di utilizzare la giusta quantità quando serve. Irrinet è uno "Strumento di supporto decisionale" che sicuramente non sostituisce la competenza del produttore ma la affianca analizzando in pochi secondi dati complessi e dando un’indicazione chiara su come e quanto irrigare. Più l’azienda inserisce dati utili e li aggiorna, più il bilancio idrico sarà puntuale. Questo ha un valore ancora più importante in un’area irrigua nuova come quella del Ciarle Sud a forte vocazione frutticola e orticola, visto che le aziende avranno finalmente a disposizione un canale dove attingere direttamente l’acqua e dovranno gestirla al meglio.

L’efficacia di Irrinet è poi potenziata dalla presenza in azienda di centraline meteo e sensori che raccolgono i dati in maniera automatica, con un grande risparmio di tempo e risorse per l’agricoltore. Inoltre - conclude Bignami – ai consigli su volumi e tempi di irrigazione si aggiungono quelli, che ormai vanno di pari passo, sulle esigenze di nutrizione delle colture, rendendo questo sistema uno strumento di gestione colturale davvero completo ed efficace". Infine, la realizzazione dell’opera irrigua Ciarle sud - finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale – ha raggiunto le fasi conclusive e sarà operativa per la prossima stagione irrigua.

Laura Guerra