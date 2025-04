Irruentes vincono 4-3 contro Magic Pizza, Bar la Coccinella in solitaria al 2° posto

Gli Irruentes giocano una gran partita difensiva e dopo lo 0-1 a firma Calzavarini, la ribaltano sul 4-1 con la doppietta di Pagano e le reti di Marino e Bernardi. Nella ripresa assedio del Magic Pizza che però trova la via del gol solo con Kupsi e con la magistrale punizione di Moraru, finisce 4-3 Irruentes. Il Magic Pizza fallisce il 1° match point per aggiudicarsi la Serie A Giara Assicurazioni. Il Bar la Coccinella si riprende il 2° posto in solitaria con il pirotecnico 8-7 al Foto Express: poker di Sgargetta e doppietta di Boarini per il Bar la Coccinella, poker di Giordano e doppietta di Esposito per il Foto Express. La Baracca di Guendalo va al riposo sotto 1-3 contro il Fast Car, ma un Conti in versione bomber che non ti aspetti, segna 3 reti nella ripresa e regala alla Baracca di Guendalo i 3 punti che vogliono dire 3° posto in classifica, finisce 4-3. A quota 38, al pari della Baracca di Guendalo ci sale anche la Giglio che rincorre per tutto il match il Basilico: 0-1, 1-2, 2-2 all’intervallo, 2-4, 4-5 e 5-5 agguantato allo scadere. Exera si aggiudica la Serie B Edilizia Marchetti, dopo il gol in apertura di Vacchi del Dolce Dormire, arrivano il pareggio di Rubini, l’azione personale di Patroncini e il 3-1 in superiorità numerica a firma Rosatti. Exera mantiene il +7 a 2 giornate dal termine sul Tabacchi Levigatura

Marmi, il quale non incontra difficoltà contro un rimaneggiato Santz la Barberia, 9-2. Al 3° posto si conferma l’Osteria Strabassotti, 4-1 all’Autocarrozzeria Giudice con le reti di Corazza, Bartolini, Artioli e Nardini su assist di Rosini. L’Autofficina Lodi fa suo lo scontro diretto contro il Carni e Sapori che vale il 4° posto, 7-3, con cinquina di bomber Holzl. In Serie C Siever Plant Engineering successo sofferto per la capolista Bondeno: contro un ottimo Villaregia va sotto 1-3 e 2-4 a metà ripresa, ma negli ultimi 10’ riesce a ribaltarla grazie al poker di Caldare. Vince il terzetto dietro al Bondeno: Seven & Montebello, 11-2 al Ludovico con poker di Villani, 7-2 della Termoidraulica Sgarzi al Futsal Spic con tripletta di Parrinello e doppietta di Falvo, e 6-2 del Cral Petrolchimico all'Hangar con doppiette di Valentino e Bortolotti. Nella 3° Giornata della Serie A Banca Mediolanum 2-2, stesso punteggio all’andata, tra Bello Immobiliare e la capolista Grill Park: doppio vantaggio Bello Immobiliare con Boarini e Nutini; Artioli accorcia le distanze prima dell’intervallo e, a metà ripresa, Scagliarini nel tentativo di anticipare Sgargetta infila la propria porta per il più classico degli autogol. Ne approfitta il Sidun che grazie al 3-1 al Kafè Bacchelli, si porta a -4 dalla vetta. Consolida il 3° posto la Pizzeria 1000 Miglia, 4-0 alla Fondazione dalla Terra alla Luna, Callegari, doppietta di Ricci e punizione di Pengue. Pizzeria 1000 Miglia che, a 2 giornate dal termine, si porta a +5 dal Bello Immobiliare. Nella Serie B Gruppo RB, colpo del Ferrutensile che manda al tappeto la capolista Sol de Montalto: 0-2 dopo 5’, poi 4-2 e 6-3 doppietta di Bortolin e reti di Cabassa, Benelle, Troche e Dal Broi. Il Bar Duomo, 8-5 allo Sporting, tripletta di Bottoni e doppietta di Fabbri, si porta a -2 dalla vetta. In coda l’Emilfill sconfigge gli Asini Bradi, 8-4, con poker di Plati.