Isacco Lampronti, casa ed enciclopedia di un medico rabbino

Qual è il personaggio della storia ebraica ferrarese più conosciuto in Italia e all’estero? Per tutti è sicuramente il grande scrittore Giorgio Bassani, autore, tra i tanti, dell’immortale Il Giardino dei Finzi-Contini. Ma per gli ebrei praticanti di tutto il mondo è Isacco Lampronti, rabbino, medico e filosofo vissuto tra il 1679 e il 1756, autore della monumentale enciclopedia talmudica Pahad Yishaq (Il timore di Isacco). A lui, e alla sua storica abitazione di via Vignatagliata 33, ha dedicato il libro Racconti di Casa Lampronti la studiosa e architetta Laura Graziani Secchieri, presentato nei giorni scorsi in una gremita sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Ad addentrarsi nel lascito culturale di Lampronti è stato il rabbino Luciano Meir Caro, ricordando la valenza della sua opera, tuttora consultata nelle yeshivot (le istituzioni educative ebraiche dove si leggono e studiano la Torah e i testi sacri) di tutto il mondo. "Non era raro – ha osservato – che, fin dal Medioevo e nell’Età moderna, diversi rabbini fossero anche medici, come è ben attestato in diverse comunità ebraiche. Lampronti è un rabbino illuminato, di una cultura sterminata e non solo della normativa rabbinica, ma anche delle scienze del mondo occidentale cristiano e anche il primo ebreo che scrive la prima grande enciclopedia in senso moderno dell’ebraismo, con le sue voci dalla alef alla taw, della quale ci sono giunti ben tre manoscritti, quasi del tutto autografi, fatto che ha dell’incredibile per cui ci si chiede come trovasse il tempo per scrivere tanto".

Stimolata dalle domande di Cristiano Bendin, caposervizio del Carlino Ferrara, Laura Graziani Secchieri ha ricostruito l’origine della famiglia Lampronti, vissuta a cavallo tra Ferrara, Rovigo e Firenze, e i cui eredi frequentano tuttora le sinagoghe di via Mazzini durante le principali feste ebraiche. Molto affascinante l’analisi architettonica della casa di via Vignatagliata 33, oggi sede dell’associazione culturale ’Casa Lampronti’, molto attiva nell’organizzazione di eventi, concerti e presentazioni di libri. Una ricostruzione storico-urbanistica frutto di importanti ricerche archivistiche condotte da Graziani Secchieri a partire da una perizia del 1728 e dal rogito del notaio Girolamo Cremonini. Uno spaccato importante e affascinante della storia ebraica (ma non solo) della nostra città, che merita lettura e approfondimento.

re. fe.