Isco, Baravelli e il libro di Fioravanti su Lina Merlin

Oggi alle 17 all’Istituto di Storia Contemporanea - vicolo Santo Spirito 11, Ferrara - verrà presentato il libro di Monica Fioravanzo, docente dell’Università di Padova, dal titolo: ’Lina Merlin, Una donna, due guerre, tre regimi’ (Franco Angeli editore, 2023). Ne parlerà Andrea Baravelli, storico e docente dell’Università di Ferrara. Femminista ante litteram, insegnante appassionata e caparbia militante socialista, Lina Merlin è rimasta famosa per avere proposto l’abolizione delle “case chiuse”; tuttavia, tale fama non rende giustizia dell’assai più complessa sua dimensione culturale, umana e civile. Per riscoprirla appieno, evidenziandone il ruolo quale modello dell’ethos repubblicano contemporaneo, è opportuno seguire la presentazione del bel libro di Monica Fioravanzo.